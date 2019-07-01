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Manisa Tarzanı anısına!

35 dakika önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından Manisa Tarzanı anısına Niğde Aladağlar bölgesindeki Alaca zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.

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Düzenlenen faaliyete katılan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 3 bin 588 metre yüksekliğindeki Alaca zirvesinde kulübün flamasını açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl 2. düzenlenen Manisa Tarzan'ını anma tırmanışına Manisa ilindeki dağcılık kulüplerine mensup 21 sporcu katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden de 4 sporcunun yer aldığı faaliyet de sporcular Niğde Aladağlar bölgesindeki Alaca zirvesine tırmandı. Zaman zaman karşılarına çıkan kar parkurlarını dikkatli bir şekilde geçen kafile, şiddetli fırtına şeklinde esen sert rüzgara rağmen 3 bin 588 metre yüksekliğindeki Alaca zirvesine ulaşmayı başardı. Uzun, zorlu parkur ve sert rüzgârın hakim olduğu tırmanışta 13 sporcu zirveye ulaştı.Alaca zirvesinde vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, daha sonra kulüp flamalarını açtı.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:29 Kaynak: Bültenler
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Manisa, Niğde, Alaca, Güncel
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