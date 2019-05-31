Son Dakika Haberleri: "Manisa Tarzanı" mezarı başında anıldı
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"Manisa Tarzanı" mezarı başında anıldı

39 dakika önce

Manisa'nın ve Türkiye'nin tanınmış çevrecilerinden "Manisa Tarzanı" olarak bilinen Ahmet Bedevi için anma etkinliği düzenlendi.

Manisa'nın ve Türkiye'nin tanınmış çevrecilerinden "Manisa Tarzanı" olarak bilinen Ahmet Bedevi için anma etkinliği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin sembolü olan ve çevreci kimliği ile bilinen Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Anma töreninde konuşan yazar Haydar Aksal, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin hayatını anlattı, anılarını paylaştı. Okunan duaların ardından Ahmet Bedevi'nin mezarına karanfil bırakıldı.
Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, TEMA Vakfı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:46 Kaynak: AA
Türkiye, Ahmet Bedevi, Manisa, Güncel
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