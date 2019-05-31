"Manisa Tarzanı" mezarı başında anıldı

Manisa
'nın ve Türkiye
'nin tanınmış çevrecilerinden "Manisa Tarzanı" olarak bilinen Ahmet Bedevi
için anma etkinliği düzenlendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin sembolü olan ve çevreci kimliği ile bilinen Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Anma töreninde konuşan yazar Haydar Aksal, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin hayatını anlattı, anılarını paylaştı. Okunan duaların ardından Ahmet Bedevi'nin mezarına karanfil bırakıldı.
Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat
Özcan, Zabıta
Dairesi Başkanı Mustafa Duman
, TEMA Vakfı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.