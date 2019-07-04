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MANİSA Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyor

1 saat önce

Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyorManisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim Akçam (78), 15 yıl önce evinin bahçesine diktiği 'Mevlana' türü asmadan iki yıl önce 1800 kilo, geçen sene ise 1200 kilo üzüm hasat etti.

Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim Akçam (78), 15 yıl önce evinin bahçesine diktiği 'Mevlana' türü asmadan iki yıl önce 1800 kilo, geçen sene ise 1200 kilo üzüm hasat etti. Akçam bu yıl da çok miktarda üzüm almayı umduğunu söyledi.
Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi İbrahim Akçam, evinin bahçesine 15 yıl önce diktiği 'Mevlana' cinsi üzüm asmasından aldığı verimle, görenleri hayrete düşürdü. Bahçeyi üzüm cennetine çeviren asmadan Akçam, son olarak geçen yıl 1200 kilo üzüm elde etti. Hızla bahçenin üzerini kaplayan asmanın gölgesinde oturarak keyifli anlar yaşadığını da sözlerine ekleyen Akçam, Bizim buralarda bu ürüne 'parmak üzümü' veya 'Mevlana üzümü' deriz. İki yıl önce 1800 kilo üzüm aldım. Geçen yıl ise 1200 kilo yaş üzüm aldım dedi. Bu yıl da çok miktarda üzüm almayı umduğunu söyledi.
Akçam, yaz aylarında asmanın gölgesinde serinlediğini, salkımları seyretmenin insana ayrı bir keyif verdiğini dile getirdi.
MANİSA Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:25 Kaynak: DHA
Sarıgöl, Manisa, Güncel
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