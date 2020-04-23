Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Manisa'da vatandaşlar çocuklarıyla birlikte evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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