Son Dakika Haberleri: Manisa Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Manisa Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

23 dakika önce

Tek katlı evde yangın çıktıManisa'nın Turgutlu ilçesindeki tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tek katlı evde yangın çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İstasyonaltı Mahallesi Kale Sokak 18 numarada yer alan, Şevki Fidan'ın (51) kiracısı olduğu, 7 kişinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, 3 araçla yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması üzücü bir olayın yaşanmasının önüne geçti. Yangını haber alıp eve gelen ev sahibinin kızı Yeliz Fidan (22), sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yeliz Fidan'ı sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri ise yaptığı çalışmayla yangını söndürdü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.

Yanan evde yaşayan Şevki Fidan, "Buraya yeni taşındık. Sokaklardan hurda toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ev tamamen yandı. Bizim de ciğerimiz yandı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:21 Kaynak: DHA

İtfaiye, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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