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Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor" - Son Dakika

Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor"

23.08.2021 13:56
Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta:

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Manisa'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor.

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Manisa'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Özbalta, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün karşılaştıkları Denizlispor'un teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatarak, bunun oyuncularda motivasyon kaynağı olabildiğini belirtti.

Futbolcularının gösterdiği özveri, coşku, sabır ve ciddiyetten mutlu olduğunu aktaran Özbalta, şunları kaydetti:

"Eğer ilk 6'da veya ilk 2'nin içinde yer almak istiyorsanız bu tarz maçlar oynayabiliyorsunuz. Oyuncularım Manisa halkını ve bizleri gururlandırdı. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi bir müsabaka çıkardılar. Ligde haftalar geçtikçe belki daha kolay maçlar oynayacağız ama her maça çok ciddi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. Bu lig, Konferans Ligi gibi, Avrupa Ligi gibi zor bir lig. Süper Lig'den yabancı oyuncuların, yetenekli genç oyuncuların, yerli ve tecrübeli oyuncuların çok olduğu, zor bir lig. Bu ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor."

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 maçı namağlup tamamlayan Manisa, yenilmezlik serisini 38 karşılaşmaya çıkardı. Ligde 6 puana sahip 4 takımdan biri olan Manisa, 3. hafta mücadelesinde 29 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Futbol Federasyonu, Denizlispor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Ligin üstesinden gelebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor' - Son Dakika Spor


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