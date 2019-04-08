Manisa Tekstil Fabrikasındaki İşini Bırakıp, Solucan Gübresi Üretmeye Başladı

Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde İŞKUR
'dan 30 bin lira hibe desteği alan diyabet hastalığı nedeniyle engelli olan Yücel Küçükkansız (33), evinin yanındaki arsasında 168 metrekarelik kapalı alana solucan gübresi üretimi için tesis kurup, 700 Kaliforniya
solucanı aldı. Tekstil fabrikasındaki işini bırakan Küçükkansız, evinin bir odasında yetiştirdiği 200 bin Kaliforniya solucanını da kurduğu tesise taşıyıp, yılda 6 ton gübre üretti ve Türkiye
'nin çeşitli yerlerine satmaya başladı. Kırkağaç'ta yaşayan, evli bir çocuk babası Yücel Küçükkansız 2 yıl önce evinin 20 metrekarelik bir göz odasında 'Kaliforniya solucanı' yetiştirmeye başladı. Bir tekstil fabrikasında çalışarak geçimini sağlayan Küçükkansız'ın, 2017 yılının Aralık
ayında İŞKUR'a yaptığı hibe desteği başvurusu olumlu sonuçlandı. 2018 yılının Ağustos ayında hibe destek projesinin onaylanmasının ardından Küçükkansız, evlerinin yanındaki arsasında 168 metrekarelik sera şeklinde kapalı alan oluşturdu. Ardından da bu kapalı alana solucan yetiştirmek için havuzlar yerleştirdi. Ardından evde yetiştirdiği 200 bin solucanı, buraya taşıyan Küçükkansız, aldığı hibe desteğinden kalan parayla 700 bin Kaliforniya solucanı daha aldı. Tekstil fabrikasındaki işinden de ayrılan Küçükkansız, 6 ayda 3 ton solucan gübresi üretmeye başladı.
'ARTIK KENDİ İŞİMİN PATRONUYUM'
Evde yetiştirdiği Kaliforniya solucanlarının artık bulundukları yere sığmaması üzerine işi profesyonelliği dökmek istediğini belirten Küçükkansız, şöyle dedi Ancak, maddi imkanlarım biraz kısıtlıydı. Tip1 diyabet hastasıyım. Bu nedenle engelli statüsünde kabul ediliyorum. İŞKUR'un engeliler için verdiği hibe desteği için başvurdum. Kabul edildi. Yapılan incelemelerin sonucunda 30 bin liralık hibe desteğini aldım. Bu destekle de gübre üretimi için kapalı olan kurdum ve 700 bin Kaliforniya solucanı daha aldım. Bugün solucanlarımın sayısı 1 milyona ulaştı. Daha önceden fabrika işçisiydim, artık kendi işimin sahibiyim. Ürettiğim Kaliforniya solucanlarının gübresini Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyorum. Siparişleri internet üzerinden alıyorum. Kargo yoluyla da yolluyorum. Bu iş sayesinde evimi geçindiriyorum. Tüm girişimcilere bir işe girerken korkmalarını öneriyorum.
'BİZLER DE MUTLU OLDUK'
Manisa İŞKUR Müdür Vekili Eşref Aslan, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunup da kendi işini kurmak isteyenlerle, eski hükümlü vatandaşların proje hazırlayıp sunmaları halinde kendilerine hibe kredi desteği verildiğini belirterek, şunları söyledi
İŞKUR olarak elimizden geldiği kadar devletimizin sağlamış olduğu imkanları girişimcilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunup da kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımıza, eski hükümlü vatandaşlarımıza proje hazırlayıp sunmaları halinde, engelli ve eski hükümlü hibe projesi kapsamında destek vermekteyiz. Yücel Küçükcansız da bize böyle bir projeyle geldi. Biz de bunu genel merkezimizle paylaştık ve onayını aldık. Kendisine 30 bin liralık hibe desteğimiz oldu. Kendisinin işi kurmasından dolayı bizler de mutlu olduk. Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan kendi işini kurma düşüncesi olanlar bize başvurabilir. Hibe destek programlarımızdan yararlanabilir.