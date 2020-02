Manisa temeli kayan binalarda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Temeli kayan binalarda çalışmalar devam ediyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında, yan tarafındaki temelinde kayma meydana geldiği için içindekiler tahliye edilen iki binanın kurtarılması için hareket geçildi. İnşaat ile temeli kayan iki bina arasına; çelikle güçlendirilmiş istinat duvarı örülüp, arasına beton dolgu yapılarak güçlendirileceği bildirildi.

Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir apartman inşaatın temel kazısı için geçen 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki bitişik nizamda olan ik ayrı binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Her iki apartman sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğal gaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlağı yaşandı. Doğal gaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki otellerle Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmadı.

BETON ATILDI VE YALITIM YAPILDI

İnşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma, apartman inşaatı için kazılan temeldeki çalışmalarına 8 Şubat'ta tekrar başladı. Yüklenici firmadan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazılan temelin üzerine daha önce beton döküldüğün hatırlatıp, "Ancak yalıtımı yapılmamıştı. Şimdi yalıtım yapılıp, bir kat daha beton döküldü. Dökülen betonunun kurumasının ardından inşaat ile temelinde kayma olan iki bina arasına çelikle güçlendirilmiş, istinat duvarı örülecek. Ayrıca, dolgu malzemesi olarak aralara beton dökülerek kayan binaların temeli güçlendirilecek. Böylelikle tehlike ortadan kaldırılıp, kayan iki bina kullanılabilir hale getirilecek" diye konuştu.