Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

2 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg9,10
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:50 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
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