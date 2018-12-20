Manisa Ticaret Borsası
13 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü.
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|9,10
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|9,40
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:35 Kaynak: AA
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