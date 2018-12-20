Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

13 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü.

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Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg9,10
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:35 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
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