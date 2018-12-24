Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

19 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 8 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,10 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 8 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg9,10
Çiğitli pamuk (standart 1) kg3,52

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:06 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
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