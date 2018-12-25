Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

58 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,80 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg9,10
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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