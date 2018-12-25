Manisa Ticaret Borsası
58 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,80 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|9,10
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|9,80
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:52 Kaynak: AA
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