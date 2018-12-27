Manisa Ticaret Borsası
2 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
| 9,40
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
| 9,70
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|10,00
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:11 Kaynak: AA
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