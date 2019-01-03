Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

22 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,10 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası, System.String[]
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg 9,90
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,10

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi

BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:31:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]