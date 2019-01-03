Manisa Ticaret Borsası
22 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,10 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
| 9,90
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,10
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:09 Kaynak: AA
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