Manisa Ticaret Borsası
25 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,20
|Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız)
| kg
|10,40
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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