Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsası'nda, 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsası'nda, 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,00
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,30
|Çiğitli pamuk (standart 1)
| kg
|3,64
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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