Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

37 dakika önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,90 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,30
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg10,90
Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız) kg10,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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