Manisa Ticaret Borsası
29 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında 8 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsasında 8 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,25
|Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız)
| kg
|10,40
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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