Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında 8 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,25 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti