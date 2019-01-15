Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

29 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 8 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,25 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası, System.String[]
Manisa Ticaret Borsasında 8 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,25
Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız) kg10,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:29:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]