Manisa Ticaret Borsası
49 dakika önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,40 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,20
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,40
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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