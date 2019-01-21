Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,70 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,30
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,50
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg10,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
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