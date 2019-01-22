Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası, System.String[]
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,20
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer

AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası Rusya'nın Dış Borcu Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:14:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]