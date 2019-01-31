Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

19 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,15
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,30
Çiğitli pamuk (standart 1) kg3,62

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Ekonomi
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