Manisa Ticaret Borsası
53 dakika önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,00
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,20
|Çekirdeksiz kuru üzüm (Bandırmasız)
| kg
|10,20
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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