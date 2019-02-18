Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,70 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,10
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,30
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|10,70
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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