Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,25 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

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