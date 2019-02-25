Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,15
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,30
|Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız)
| kg
|10,40
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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