Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,15
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,30
Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız)

 kg10,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
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