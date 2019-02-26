Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,20 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,30
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|11,20
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:46 Kaynak: AA
Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi
Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 6 Aydan 12 Aya Çıkarıldı
İki Teyze 6 Milyonluk Arazileri Sahte Belgeyle 2,5 Milyona Sattı
Benzine İndirim Geldi