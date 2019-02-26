Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,20 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,30
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)

 kg11,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Manisa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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