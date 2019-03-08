Manisa Ticaret Borsası
46 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,70
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|10,90
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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