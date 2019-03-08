Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

46 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)

 kg10,70
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)


kg10,90

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
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