Manisa Ticaret Borsası
15 dakika önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,10 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (7 numara)
| kg
|10.15
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10.35
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,75
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|11,10
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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