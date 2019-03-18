Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,60 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

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