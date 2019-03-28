Manisa Ticaret Borsası
9 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,40 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız)
| kg
|10,65
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|11,40
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:57 Kaynak: AA
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