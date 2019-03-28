Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

9 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,40 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 11,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız) kg10,65
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)

 kg11,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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