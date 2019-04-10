Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

46 dakika önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,60
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,80
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)

 kg12,15
Çiğitli pamuk (standart 1) kg4,24
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Manisa, Ekonomi
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