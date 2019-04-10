Manisa Ticaret Borsası
46 dakika önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,60
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,80
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|12,15
|Çiğitli pamuk (standart 1)
| kg
|4,24
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