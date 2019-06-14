Manisa Ticaret Borsası
4 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çiğitli pamuk (standart 1)
| kg
|4,34
|Çiğitli pamuk (42 renk)
| kg
|4,28
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