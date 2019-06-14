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Manisa Ticaret Borsası

4 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
Ürün BirimFiyat (lira)
Çiğitli pamuk (standart 1) kg4,34
Çiğitli pamuk (42 renk)
 kg4,28
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Manisa, Ekonomi
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