Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzüm, ortalama 9,85 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzüm, ortalama 9,85 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa Çekirdeksiz Kuru Üzüm (9 numara)
| kg
|9,45
|Manisa Çekirdeksiz Kuru Üzüm (10 numara)
| kg
|9,85
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