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Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 10,05 liradan vadeli olarak satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 10,05 liradan vadeli olarak satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,40
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg10,05

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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