Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 10,05 liradan vadeli olarak satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:12 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 10,05 liradan vadeli olarak satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|9,40
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|10,05
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