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Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,85 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (7 numara) kg8,85
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,35
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg9,85

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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