Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (7 numara)
| kg
|8,85
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|9,35
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
| kg
|9,85
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