Manisa Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi

Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için öncelikli sektörleri belirledik