Manisa Ticaret Borsası
34 dakika önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|9,15
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|9,30
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