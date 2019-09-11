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Manisa Ticaret Borsası

34 dakika önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,30 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg9,15
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,30

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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