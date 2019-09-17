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Manisa Ticaret Borsası

2 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,10 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,10
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg9,25

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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