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Manisa Ticaret Borsası

38 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,10 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,85
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,10
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg9,35

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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