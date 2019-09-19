Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında, 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,05 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında, 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|8,95
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|9,05
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