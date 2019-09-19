Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında, 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,05 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası, System.String[]

Manisa Ticaret Borsasında, 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,95
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,05

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soma'daki maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti
Hırsızlık olayları arttı, üreticiler fındık nöbetine başladı Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]