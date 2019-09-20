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Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,20 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,95
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,05
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara) kg9,20

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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