Manisa Ticaret Borsası
54 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:06 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|8,85
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|9,00
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (Bandırmasız)
| kg
|9,95
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