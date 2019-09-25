Manisa Ticaret Borsası
51 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre ortalama 8,35 ile 10,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre ortalama 8,35 ile 10,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|8,35
| 10,35
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