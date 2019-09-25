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Manisa Ticaret Borsası

51 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre ortalama 8,35 ile 10,35 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre ortalama 8,35 ile 10,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg8,35 10,35

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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