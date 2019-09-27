Manisa Ticaret Borsası
2 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,55 ila 9,85 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,55 ila 9,85 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|8,55
| 9,85
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