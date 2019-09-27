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Manisa Ticaret Borsası

2 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,55 ila 9,85 liradan işlem gördü.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,55 ila 9,85 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg8,55 9,85

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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