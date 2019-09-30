Manisa Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ile 10,35 liradan satıldı.

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