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Manisa Ticaret Borsası

26 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ile 10,35 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ile 10,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg8,85 10,35
Manisa çiğitli pamuk (41 renk) kg3,40

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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