Manisa Ticaret Borsası
13 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,95 ila 9,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,95 ila 9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|8,95
| 9,85
|Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk)
| kg
|3,40
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