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Manisa Ticaret Borsası

13 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,95 ila 9,85 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,95 ila 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg8,95 9,85
Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg3,40

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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