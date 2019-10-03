Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ila 10 liradan satıldı.

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Kilosu bin liraya satılan Anzer balı için 1 ton sipariş geldi

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