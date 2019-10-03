Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ila 10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ila 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|8,85
| 10,00
|Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk)
| kg
|3,40
|Manisa Çiğitli Pamuk (42 Renk)
| kg
|3,32
|Eski mahsul Manisa Çiğitli Pamuk (42 Renk)
| kg
|3,28
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