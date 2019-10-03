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Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ila 10 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 8,85 ila 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg8,85 10,00
Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg3,40
Manisa Çiğitli Pamuk (42 Renk) kg3,32
Eski mahsul Manisa Çiğitli Pamuk (42 Renk) kg3,28

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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