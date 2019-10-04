Manisa Ticaret Borsası
16 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en düşük 9,15 lira, en düşük 9,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en düşük 9,15 lira, en düşük 9,85 liradan satıldı.
Borsada çekirdeksiz kuru üzüm dışında işlem gören ürün olmadı.
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