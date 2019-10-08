Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en düşük 9,25 lira, en yüksek 9,65 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en düşük 9,25 lira, en yüksek 9,65 liradan satıldı.
Borsada bugün işlem gören başka bir ürün olmadı.
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