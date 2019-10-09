Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9,25 ila 10,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:00 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9,25 ila 10,35 liradan satıldı.
Borsada bugün başka bir ürün işlem görmedi.
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